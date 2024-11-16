На шахте в Кузбассе произошел повторный горный удар
Повторный горный удар зафиксировали в шахте «Таштагольская» в Кемеровской области. Об этом сообщило МЧС России.
«В шахте... произошел повторный горный удар. Спасатели МЧС России отходят на безопасное расстояние, работы приостановлены», — заявили в ведомстве.
По данным МЧС, никто не пострадал.
Ранее на «Таштагольской» произошло обрушение кровли, один человек оказался под завалами. Позже стало известно, что в результате ЧП есть пострадавший, ему оказали медицинскую помощь. После обрушения управление Следственного комитета по Кузбассу возбудило уголовное дело о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru