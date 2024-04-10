В Кузбассе сорвало понтонный мост с людьми

Понтонный мост через реку Томь, на котором находились в этот момент люди, сорвало паводком в Междуреченском городском округе Кузбасса. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, которая начала проверку по факту происшествия.

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В ведомстве рассказали, что в среду, 10 апреля, произошел отцеп от береговых креплений понтонного моста. «Опасных последствий не наступило», - отчитались в прокуратуре. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

В свою очередь пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области сообщила, что находившиеся на дрейфующем мосту люди были эвакуированы, никто не пострадал. Организована доследственная проверка.

Ранее в Вязьме Смоленской области обрушился путепровод с находившимися на нем двумя автомобилями. По данным МЧС, в результате погибла женщина, находившаяся в легковом автомобиле.

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ФОТО: Телеграм Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
ТЕГИ:мостПаводокКузбасс

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