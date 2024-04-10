В Орске священники спасли иконы и книги из затопленного Покровского храма

Священнослужители спасли старинные иконы и дореволюционные книги из затопленного в связи с паводком Покровского храма в Орске. Об этом рассказал секретарь епархии Оренбургской области иерей Вадим Татусь в своем Telegram-канале.

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По его словам, в спасении участвовал он сам и секретарь Орской епархии Сергий Баранов, помогала администрация города и сотрудники МЧС. Священнослужитель рассказал, что внутри храма «все удручающее»: вода поднималась свыше двух метров. Сейчас вода начала уходить.

Иконы 19 века пропитались водой, и было принято решение их эвакуировать. Сейчас ценности находятся на временном хранении в Преображенском храме на горе.

Ранее сегодня сообщалось, что в Оренбуржье парк «Бузулукский бор» затопило на площади 11 тысяч гектаров.



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ФОТО: Телеграм Вадима Татуся
ТЕГИ:ХрамыПаводокОренбургская Область

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