В Орске священники спасли иконы и книги из затопленного Покровского храма
Священнослужители спасли старинные иконы и дореволюционные книги из затопленного в связи с паводком Покровского храма в Орске. Об этом рассказал секретарь епархии Оренбургской области иерей Вадим Татусь в своем Telegram-канале.
По его словам, в спасении участвовал он сам и секретарь Орской епархии Сергий Баранов, помогала администрация города и сотрудники МЧС. Священнослужитель рассказал, что внутри храма «все удручающее»: вода поднималась свыше двух метров. Сейчас вода начала уходить.
Иконы 19 века пропитались водой, и было принято решение их эвакуировать. Сейчас ценности находятся на временном хранении в Преображенском храме на горе.
Ранее сегодня сообщалось, что в Оренбуржье парк «Бузулукский бор» затопило на площади 11 тысяч гектаров.
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