Аксенов: В Крыму с 17 июня ограничат движение мототехники в ночное время

По его словам, запрет будет действовать с 17 июня и до особого распоряжения. Движение мототехники будет ограничено в ночное время - с 20:00 до 06:00 мск.

«Основная цель предпринимаемых мер – обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов», - написал он в своём Telegram-канале.

Ранее власти Крыма и Кубани запретили проезд гибридов и электромобилей по Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».