Аксенов: В Крыму с 17 июня ограничат движение мототехники в ночное время
Временный запрет на передвижение мотоциклов, мопедов, квадроциклов и другой мототехники будет введён на территории Крыма. Как пишет RT, об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, запрет будет действовать с 17 июня и до особого распоряжения. Движение мототехники будет ограничено в ночное время - с 20:00 до 06:00 мск.
«Основная цель предпринимаемых мер – обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов», - написал он в своём Telegram-канале.
Ранее власти Крыма и Кубани запретили проезд гибридов и электромобилей по Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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