Минздрав РФ: В Москву эвакуируют пострадавших при обрушении моста в Смоленской области

Трое пострадавших при обрушении моста в Вязьме эвакуируют в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

МЧС РФ: В Смоленской области рухнул мост с двумя автомобилями

«Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России доставит троих из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву», - следует из сообщения.

Уточняется, что еще одного пострадавшего доставят в Смоленскую областную клиническую больницу.

Ранее в Вязьме Смоленской области обрушился путепровод с находившимися на нем двумя автомобилями. По данным МЧС, в результате погибла женщина, находившаяся в легковом автомобиле.

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ФОТО: РИА Новости
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