Минздрав РФ: В Москву эвакуируют пострадавших при обрушении моста в Смоленской области

«Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России доставит троих из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву», - следует из сообщения.

Уточняется, что еще одного пострадавшего доставят в Смоленскую областную клиническую больницу.

Ранее в Вязьме Смоленской области обрушился путепровод с находившимися на нем двумя автомобилями. По данным МЧС, в результате погибла женщина, находившаяся в легковом автомобиле.



