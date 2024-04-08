Минздрав РФ: В Москву эвакуируют пострадавших при обрушении моста в Смоленской области
Трое пострадавших при обрушении моста в Вязьме эвакуируют в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
«Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России доставит троих из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву», - следует из сообщения.
Уточняется, что еще одного пострадавшего доставят в Смоленскую областную клиническую больницу.
Ранее в Вязьме Смоленской области обрушился путепровод с находившимися на нем двумя автомобилями. По данным МЧС, в результате погибла женщина, находившаяся в легковом автомобиле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru