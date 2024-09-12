В курском приграничье уничтожили четыре управляемые авиабомбы

Еще четыре управляемые авиабомбы и два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили силы противовоздушной обороны в приграничном районе в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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Он поблагодарил бойцов ПВО за проделанную работу. До этого Смирнов сообщал, что в Курской области была сбита одна управляемая авиабомба ВСУ на фоне ракетной опасности.

Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин в разговоре с НСН заявил, что российским военным потребовалось время на переброску резервов в Курскую область. По его словам, дальнейшее вытеснение ВСУ из региона займет от двух недель до месяца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

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