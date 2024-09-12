ВСУ потеряли на Курском направлении более 12500 военнослужащих

Украинская армия за всё время боевых действий на курском направлении потеряла более 12500 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Также российские войска подбили 101 танк и 42 БМП, 83 бронетранспортера и 669 боевых бронированных машины, 92 артиллерийских орудия.

Кроме того, были поражены 26 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, 24 станции РЭБ, а также 10 единиц инженерной техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска за двое суток освободили в Курской области 10 населённых пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Рогулин
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФКурская ОбластьВСУ

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