ВСУ потеряли на Курском направлении более 12500 военнослужащих

Также российские войска подбили 101 танк и 42 БМП, 83 бронетранспортера и 669 боевых бронированных машины, 92 артиллерийских орудия.

Кроме того, были поражены 26 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, 24 станции РЭБ, а также 10 единиц инженерной техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска за двое суток освободили в Курской области 10 населённых пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

