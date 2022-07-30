В курском поселке Теткино произошел новый обстрел
Поселок Теткино в Курской области подвергся новому обстрелу с украинской стороны. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня со стороны Украины был обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена», - заявил глава Курской области.
По предварительной информации, пострадавших от обстрелов нет. Объемы разрушений уточняются, заявил Старовойт.
Ранее губернатор Курской области сообщил об обстреле села Алексеевка в Глушковском районе. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи.
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