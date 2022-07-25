Губернатор Курской области заявил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале сообщил об обстреле села Алексеевка в Глушковском районе.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи.
«Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет», - добавил он.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Нехотеевка со стороны Украины, в результате которого погиб местный житель 1958 года рождения.
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