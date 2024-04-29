В курском поселке Глушково повреждены три домовладения

В поселке Глушково в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три частных домовладения, среди населения пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

ВСУ в течение дня обстреляли пять районов Курской области

«Сегодня ночью в результате атаки украинского беспилотника повреждено три домовладения в поселке Глушково», - написал он.

По данным Старовойта, в одном из домов, на который сброшено взрывное устройство, пробита крыша, выбиты окна.

Среди жителей никто не пострадал.

Также со стороны Украины было обстреляно село Гордеевка Кореневского района, сообщил глава курской области. После шести прилетов зафиксированы повреждения домовладений.

Ранее один человек погиб в селе Коровяковка в Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиКурская Область

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