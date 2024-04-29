В курском поселке Глушково повреждены три домовладения

«Сегодня ночью в результате атаки украинского беспилотника повреждено три домовладения в поселке Глушково», - написал он.

По данным Старовойта, в одном из домов, на который сброшено взрывное устройство, пробита крыша, выбиты окна.

Среди жителей никто не пострадал.



Также со стороны Украины было обстреляно село Гордеевка Кореневского района, сообщил глава курской области. После шести прилетов зафиксированы повреждения домовладений.

Ранее один человек погиб в селе Коровяковка в Курской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

