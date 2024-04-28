ВСУ в течение дня обстреляли пять районов Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение дня обстреляли населенные пункты нескольких районов Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
По его словам, под обстрел попали Глушковский, Кореневский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский районы области.
В деревне Успеновке и селе Снагость после обстрела частично отключилось электричество. Сейчас снабжение восстановлено, уточнил Старовойт.
Также украинские войска пытались атаковать регион с помощью дронов. Беспилотники обезвредили в районах села Волфино, поселка Теткино, села Горналь и других населенных пунктов.
Ранее один человек пострадал при ударе ВСУ по жилым кварталам города Новая Каховка Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru