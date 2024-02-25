В Курской области запущена система оповещения о ракетной опасности

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.

В Курской области объявили ракетную опасность

Он посоветовал гражданам укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Тем, кто находится на улице, необходимо зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Ранее ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Курская Область

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