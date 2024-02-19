Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Число самозанятых в Москве увеличилось за год почти на 330 тысяч человек

Рекордное число театров и библиотек привели в порядок в Москве в 2023 году

Новый зал для репетиций Кремлевского оркестра открылся в Доме звукозаписи

Фонтаны в Москве начали готовить к новому сезону

Парковаться в столице 23 и 24 февраля можно будет бесплатно