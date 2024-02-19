Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил об уничтожении двух БПЛА в Белгородской области

По его слова, гражданам следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет, кладовая.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - написал он.

Через несколько минут Гладков сообщил об отмене ракетной опасности.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что полное освобождение территории Украины вплоть до её западных границ позволит предотвратить атаки по российским городам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
ТЕГИ:РакетаБелгородская областьБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры