В Курской области объявили ракетную опасность
17 февраля 202401:35
Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.
Как отметил губернатор, в городе запущена система оповещения жителей.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами ... Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Ранее ракетная опасность объявлялась в Белгороде и Белгородском районе на фоне атаки ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru