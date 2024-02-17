В Курской области объявили ракетную опасность

Как отметил губернатор, в городе запущена система оповещения жителей.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами ... Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Ранее ракетная опасность объявлялась в Белгороде и Белгородском районе на фоне атаки ВСУ.

