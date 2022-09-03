В Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино
ВСУ снова обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. Это произошло около 17 часов в субботу, 3 сентября, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
«В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее 7 прилётов. К счастью, пострадавших нет. Незначительные повреждения нанесены трём домовладениям. В основном пострадали окна, крыши и заборы», - уточнил глава региона в своем Telegram-канале.
В настоящее время проводят оценку ущерба.
«Обязательно поможем жителям с ремонтом», - пообещал Старовойт.
Ранее в Суджанском районе Курской области подорвался на снаряде трактор, водитель не пострадал.
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