В Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино

ВСУ снова обстреляли приграничный поселок Теткино в Курской области. Это произошло около 17 часов в субботу, 3 сентября, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

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«В районе улицы Фрунзе зафиксировано не менее 7 прилётов. К счастью, пострадавших нет. Незначительные повреждения нанесены трём домовладениям. В основном пострадали окна, крыши и заборы», - уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

В настоящее время проводят оценку ущерба.

«Обязательно поможем жителям с ремонтом», - пообещал Старовойт.

Ранее в Суджанском районе Курской области подорвался на снаряде трактор, водитель не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВСУУкраинаОбстрелКурская Область
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