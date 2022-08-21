В Курской области подорвался трактор

В Суджанском районе Курской области подорвался на снаряде трактор, водитель не пострадал. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

Село Свердликово в Курской области обстреляли со стороны Украины

«Предположительно на неразорвавшемся боеприпасе подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в 3 километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс», - уточнил глава Курской области в Telegram-канале.

Курский губернатор обратился к жителям с просьбой звонить в службу 112, если они обнаружили неразорвавшийся боеприпас или предмет, похожий на взрывное устройство.

Ранее в 13 школах и детсадах Курской области введут дистанционное обучение, рассказал Роман Старовойт 20 августа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:УкраинаГубернаторВзрывКурская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры