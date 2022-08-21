В Курской области подорвался трактор

«Предположительно на неразорвавшемся боеприпасе подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал. Это произошло в 3 километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс», - уточнил глава Курской области в Telegram-канале.

Курский губернатор обратился к жителям с просьбой звонить в службу 112, если они обнаружили неразорвавшийся боеприпас или предмет, похожий на взрывное устройство.

Ранее в 13 школах и детсадах Курской области введут дистанционное обучение, рассказал Роман Старовойт 20 августа.

