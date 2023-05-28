В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадал один человек

Украинская армия обстреляла село Гуево Суджанского района Курской области. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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Губернатор уточнил, что в результате обстрела пострадал один человек. Выполнявший работы на защитной линии мужчина получил контузию.

Ему оказали первую медицинскую помощь. Мужчину доставили в областную клиническую больницу

Накануне сообщалось, что в Курской области посадили беспилотник при помощи антидронового ружья. БПЛА сбросил боеприпас неподалеку от села Горналь, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУКурская Область

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