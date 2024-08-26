В Курской области уничтожили украинскую разведгруппу
26 августа 202406:38
Пехотинцы России уничтожили у села Нижняя Паровая в Курской области разведгруппу Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.
Она состояла из трех человек. Другие подробности неизвестны.
Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВС России освободили от ВСУ населенный пункт под Курском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru