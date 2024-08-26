В Курской области уничтожили украинскую разведгруппу

Пехотинцы России уничтожили у села Нижняя Паровая в Курской области разведгруппу Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

Алаудинов заявил, что «Ахмат» поразил более десяти единиц техники на Курском направлении

Она состояла из трех человек. Другие подробности неизвестны.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВС России освободили от ВСУ населенный пункт под Курском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаВСУ

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