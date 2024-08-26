Алаудинов заявил, что «Ахмат» поразил более десяти единиц техники на Курском направлении

Спецназ «Ахмат» за сутки поразил более 10 единиц военной техники Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщил в Telegram командир спецназа, генерал-майор Апти Алаудинов.

Алаудинов заявил о взятии в плен десяти военных ВСУ в Курской области

Отмечается, что подразделения «Ахмата» укрепились, подвинув ВСУ на некоторых участках курского направления.

Ранее Алаудинов заявил, что ВС России освободили от ВСУ населенный пункт под Курском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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