Алаудинов заявил, что «Ахмат» поразил более десяти единиц техники на Курском направлении
26 августа 202401:30
Спецназ «Ахмат» за сутки поразил более 10 единиц военной техники Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщил в Telegram командир спецназа, генерал-майор Апти Алаудинов.
Отмечается, что подразделения «Ахмата» укрепились, подвинув ВСУ на некоторых участках курского направления.
Ранее Алаудинов заявил, что ВС России освободили от ВСУ населенный пункт под Курском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru