Роман Старовойт заявил о пресечении диверсии на курском аэродроме
В Курске пресечена попытка диверсии в аэропорту, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня была предотвращена очередная попытка совершения диверсии на курском аэродроме, который сейчас закрыт для приема гражданских воздушных судов», - заявил глава региона в видеообращении.
Жертв и разрушений нет, рассказал Старовойт. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.
Губернатор также обратился к курянам с призывом отказаться от запуска квадрокоптеров и других беспилотных летательных устройств, которые военные в сложившихся условиях принуждают к посадке.
«Мы четко реагируем на все сообщения, которые поступают на телефон горячей линии "112" о таких приборах, которые находятся в воздухе. Прошу также провести соответствующую разъяснительную работу с вашими детьми», - призвал Старовойт.
Ранее поселок Теткино в Курской области подвергся новому обстрелу с украинской стороны. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.
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