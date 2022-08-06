Роман Старовойт заявил о пресечении диверсии на курском аэродроме

«Сегодня была предотвращена очередная попытка совершения диверсии на курском аэродроме, который сейчас закрыт для приема гражданских воздушных судов», - заявил глава региона в видеообращении.

Жертв и разрушений нет, рассказал Старовойт. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

Губернатор также обратился к курянам с призывом отказаться от запуска квадрокоптеров и других беспилотных летательных устройств, которые военные в сложившихся условиях принуждают к посадке.

«Мы четко реагируем на все сообщения, которые поступают на телефон горячей линии "112" о таких приборах, которые находятся в воздухе. Прошу также провести соответствующую разъяснительную работу с вашими детьми», - призвал Старовойт.

Ранее поселок Теткино в Курской области подвергся новому обстрелу с украинской стороны. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

