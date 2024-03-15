Два БПЛА взорвались на территории нефтезавода в Калужской области

Два беспилотника из четырех упали на территории предприятия в Дзержинском районе Калужской области в ночь на пятницу, 15 марта. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале. Один БПЛА был сбит средствами ПВО, три остальных подавлены средствами РЭБ.

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Один из дронов, по словам губернатора, взорвался над предприятием, серьезного ущерба происшествие не принесло. Никто не пострадал, нет также разрушений инфраструктуры. Предприятие продолжает работу, утверждает Шапша. Глава регина не сообщил, какое именно предприятие подверглось атаке беспилотников, однако на фотографии к посту разместил нефтезавод. В Дзержинском районе находится «Первый завод», крупнейшее нефтехимическое предприятие Калужской области.

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ФОТО: Телеграм/Шапша
ТЕГИ:ЗаводБеспилотникиКалужская Область

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