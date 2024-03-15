Минобороны РФ: Украинский беспилотник сбили над Тульской областью
15 марта 202413:42
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Тульской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении уточняется, что очередная попытка украинских войск атаковать объекты на территории России была пресечена около 12:00 мск 15 марта.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен», - заключили в ведомстве.
Ранее украинский агент, запускавший дроны рядом с военными объектами, был задержан сотрудниками ФСБ в Москве, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru