Минобороны РФ: Украинский беспилотник сбили над Тульской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Тульской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении уточняется, что очередная попытка украинских войск атаковать объекты на территории России была пресечена около 12:00 мск 15 марта.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен», - заключили в ведомстве.

Ранее украинский агент, запускавший дроны рядом с военными объектами, был задержан сотрудниками ФСБ в Москве, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияВСУБеспилотникиТульская ОбластьМинобороны РФ

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