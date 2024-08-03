В Курской области сбили шесть украинских БПЛА
3 августа 202404:49
Шесть беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожили над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Ранее в области была объявлена опасность атаки БПЛА.
Как отметил Смирнов, над регионом продолжают работать средства ПВО.
«Уже сбито 6 украинских БПЛА самолетного типа», — напсиал врио губернатора в Telegram-канале.
Ранее на севере Ростовской сбили три беспилотника. При атаке дронов получили повреждения складские объекты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru