В Курской области сбили шесть украинских БПЛА

Шесть беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожили над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Два дрона попали в жилой дом в Орловской области

Ранее в области была объявлена опасность атаки БПЛА.

Как отметил Смирнов, над регионом продолжают работать средства ПВО.

«Уже сбито 6 украинских БПЛА самолетного типа», — напсиал врио губернатора в Telegram-канале.

Ранее на севере Ростовской сбили три беспилотника. При атаке дронов получили повреждения складские объекты.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКурская Область

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