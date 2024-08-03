В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты

Складские объекты повреждены при атаке беспилотников в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев. Об этом он написал в Telegram-канале.

На севере Ростовской области уничтожили три БПЛА

Ранее глава области сообщил об уничтожении трех дронов.

«В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах», — указал Голубев.

Специалисты служб экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Сведения о пострадавших уточняется.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиРостовская Область

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