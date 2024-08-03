В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты
3 августа 202403:18
Складские объекты повреждены при атаке беспилотников в Ростовской области, заявил губернатор региона Василий Голубев. Об этом он написал в Telegram-канале.
Ранее глава области сообщил об уничтожении трех дронов.
«В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах», — указал Голубев.
Специалисты служб экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Сведения о пострадавших уточняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru