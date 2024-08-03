Два дрона попали в жилой дом в Орловской области

Орловская область ночью 3 августа подверглась атаке украинских БПЛА, дроны в том числе ударили по жилому дому. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты

«Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский», — подчеркнул губернатор.

При атаке возникло возгорание, оперативные службы локализовали огонь. Клычков подчеркнул, что никто не пострадал.

По данным Telegram-канала Shot, ЧП произошло в многоэтажном доме в деревне Жилина. В нескольких квартирах на 12-14 этажах были выбиты стекла.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиОрловская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры