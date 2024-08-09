В Курской области сбили семь украинских ракет

Семь ракет уничтожили в небе над Курской областью. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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Около 12:30 мск в области была объявлена ракетная опасность.

«Сегодня 7 украинских ракет сбиты... Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов в Telegram.

Ранее врио губернатора сообщил, что ночью 9 августа над регионом уничтожили четыре украинские ракеты.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОРакетыКурская Область

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