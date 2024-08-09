В Курской области сбили четыре ракеты и четыре дрона ВСУ

Кроме того, в небе над областью ликвидировали четыре беспилотника самолетного типа. Смирнов поблагодарил силы ПВО за защиту региона.

«При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112!» — напомнил врио губернатора.

Накануне в Курской области была сбита украинская ракета, напоминает 360.ru.

