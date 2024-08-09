В Курской области сбили четыре ракеты и четыре дрона ВСУ
9 августа 202407:35
Четыре украинские ракеты уничтожили ночью 9 августа в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Кроме того, в небе над областью ликвидировали четыре беспилотника самолетного типа. Смирнов поблагодарил силы ПВО за защиту региона.
«При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112!» — напомнил врио губернатора.
Накануне в Курской области была сбита украинская ракета, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru