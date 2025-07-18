Мостовой раскритиковал российских футболистов РПЛ

По его мнению, российские футболисты просто не выигрывают конкуренцию, а некоторые вовсе сидят в запасе и, получая большие деньги, не стремятся на поле.

«Я таких русских видел, которые получают по два млн евро, забили один гол за пять лет. Сидят в запасе, иногда выходят и радуются жизни», — заключил он.

Ранее Telegram-канал Opta Sport выяснил, что меньше всего на поле выходят российские футболисты, играющие за «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

