Песков: WhatsApp должен выполнять российское законодательство

Мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией) - это самый популярный сервис во многих странах мира, в том числе и в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя слова зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина о том, что платформе следует готовиться к уходу из России, он отметил, что у сервиса «есть определённые обязанности».

«У WhatsApp есть определённые обязанности в соответствии с законами России. Все законы должны выполняться», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Горелкин заявил, что WhatsApp с большой долей вероятности попадёт в разрабатываемый правительством список ПО из недружественных государств, подлежащего ограничениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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