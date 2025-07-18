Песков: WhatsApp должен выполнять российское законодательство

Комментируя слова зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина о том, что платформе следует готовиться к уходу из России, он отметил, что у сервиса «есть определённые обязанности».

«У WhatsApp есть определённые обязанности в соответствии с законами России. Все законы должны выполняться», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Горелкин заявил, что WhatsApp с большой долей вероятности попадёт в разрабатываемый правительством список ПО из недружественных государств, подлежащего ограничениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

