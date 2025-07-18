АвтоВАЗ объявил стоимость новой модели Lada Iskra

Отмечается, что в базе у модели будет 1,6-литровый мотор на 90 л.с. и механическая коробка передач. В качестве альтернативы будут предложены версии с двигателем на 106 л.с., который кроме МКП может сочетаться с автоматической трансмиссией.

Первыми приобрести Lada Iskra смогут клиенты дилерских центров АвтоВАЗа в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, продажи стартуют 20 июля. "Искра" будет доступна в кузовах седан и универсал, а также в приподнятом варианте SW Cross.

Ранее АвтоВАЗ в рамках ПМЭФ-2025 представил свою новую модель - кроссовер Lada Azimut, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».