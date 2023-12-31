В Курске отключат подсветку административных зданий после трагедии в Белгороде
В Курске и муниципальных образованиях региона вечером 31 декабря отключат подсветку административных зданий и подведомственных учреждений, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Рождественские гирлянды и елки оставят включенными. Уличное освещение будет работать в прежнем режиме, уточнил Старовойт.
Губернатор призвал всех желающих оказать помощь пострадавшим через Белгородский фонд поддержки военнослужащих и их семей. По словам Старовойта, он уже перечислил часть своей зарплаты.
Белгород попал под обстрел со стороны Украины в субботу, 30 декабря. Погибли 24 человека, 131 пострадал, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Пхукете во время прогулки на катере погибла россиянка
- «Отмененные» артисты на новом шоу Евгения Плющенко: «Русалочка» - романтика на льду
- В Шебекинском округе при обстреле ВСУ погиб человек
- В Курске отключат подсветку административных зданий после трагедии в Белгороде
- Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
- Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в мае 2024 года
- Вынужденная подстраховка: Певцы и блогеры начали гасить налоговые долги
- Песков опроверг сообщения о перезаписи новогоднего обращения Путина
- Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 131
- Актер Максимилиан Потемкин умер на 50-м году жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru