В Курске отключат подсветку административных зданий после трагедии в Белгороде

Рождественские гирлянды и елки оставят включенными. Уличное освещение будет работать в прежнем режиме, уточнил Старовойт.

Губернатор призвал всех желающих оказать помощь пострадавшим через Белгородский фонд поддержки военнослужащих и их семей. По словам Старовойта, он уже перечислил часть своей зарплаты.

Белгород попал под обстрел со стороны Украины в субботу, 30 декабря. Погибли 24 человека, 131 пострадал, сообщает «Радиоточка НСН».

