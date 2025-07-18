Телеграм: борьба с экстремизмом, запрет самокатов, ультиматум Трампа

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В четверг депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, согласно которому за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN-сервисов будет грозить административное наказание.

Депутат Госдумы Мария Бутина отмечает, что много паники и фейков возникло вокруг нормы закона, касающейся ответственности за поиск экстремистских материалов из списка Минюста:

«Речь идет только об умышленном поиске запрещенных материалов, список которых открыто представлен Минюстом. "Ой, случайно загуглил" – не тот случай, ибо материалы эти заблокированы и добраться случайно до них трудно. Но тем, кто смотрит короткие ролики в Нельзяграмме, опасаться нечего».

«Гражданский комитет России (ГКР)» приводит комментарий своего лидера Артура Шлыкова:

«Осознанный поиск экстремистских материалов в интернете подразумевает – человек понимает, что ищет запрещенную информацию. При возбуждении дела и составлении протокола потребуется подтвердить факт умышленности. Экстремистские материалы не размещаются в открытом доступе. Их признают таковыми только по решению суда, после чего они вносятся в официальный список запрещенного контента. Никто не собирается отслеживать поисковые запросы граждан. Однако для тех, кто действительно связан с экстремизмом, указание на преднамеренный поиск станет основанием для привлечения к ответственности. Если пользователь осознанно ищет ресурсы, используемые террористами и экстремистами, это говорит о его потенциальной опасности. Именно с таких действий часто начинается путь к радикализации».

Блогер Кирилл Шулика все же сомневается:

«Сенатор Артем Шейкин: "Простыми словами: однократный заход по случайной ссылке, интерес к обсуждению споров, критика или незнание статуса материала – не повод для наказания. До тех пор, пока вина не доказана, он не может быть привлечен к ответственности. Таким образом, закон не касается обычных пользователей, которые случайно открыли какую-то страницу или интересовались общими вопросами. Его цель – пресечь сознательное распространение и изучение экстремистских материалов, а не ограничивать свободный доступ к информации". Но в законе четко написано, что карается поиск экстремистских материалов. Среди них может быть, скажем, песня. И ты не знаешь, что она признана экстремистским материалом. Каждый раз ты сверяться со списком Минюста не будешь. И через раз тоже. Более того, не сказано в законе, что если ты искал один раз, то тебе ничего не будет. Там написано просто про поиск, без всяких исключений».

Юрист Илья Ремесло указывает, что ученые и исследователи при необходимости могут получить доступ даже к экстремистским материалам:

«Для этого есть возможность и утвержден специальный порядок. В частности, действует указ "Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов" (утв. Минкультуры России 12.09.2017). Таким образом, даже экстремистские материалы можно получить и использовать в работе журналистам и исследователям».

«АДЕКВАТ Z» интересуется вопросами правоприменения:

«Либо под раздачу будут попадать самые невезучие, то есть случайным образом попавшиеся на радары, либо условно все, кого, допустим, захлестнет автоматический мониторинг от провайдеров, либо вообще никто, то есть затея окажется мертворожденной с самого начала. С третьим вариантом все понятно без комментариев, второй ради штрафа в 3-5 тысяч потребует черт знает каких объемов доработки надзирающего софта и трудозатрат на выпечку протоколов, а первый – либо трудоемких экспертиз по каждому попавшемуся, либо раздачи штрафов на глазок, почти от фонаря. Ни один из этих сценариев законодателю и государству в целом не добавит ни авторитета, ни подавно любви».



