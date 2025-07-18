Телеграм: борьба с экстремизмом, запрет самокатов, ультиматум Трампа
Пока в России борются с излишне любознательными интернет-пользователями и чересчур шустрыми электросамокатчиками, проукраинские активисты продолжают бороться с российской культурой, а Трамп - с самим собой.
Штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
В четверг депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект, согласно которому за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламу VPN-сервисов будет грозить административное наказание.
Депутат Госдумы Мария Бутина отмечает, что много паники и фейков возникло вокруг нормы закона, касающейся ответственности за поиск экстремистских материалов из списка Минюста:
«Речь идет только об умышленном поиске запрещенных материалов, список которых открыто представлен Минюстом. "Ой, случайно загуглил" – не тот случай, ибо материалы эти заблокированы и добраться случайно до них трудно. Но тем, кто смотрит короткие ролики в Нельзяграмме, опасаться нечего».
«Гражданский комитет России (ГКР)» приводит комментарий своего лидера Артура Шлыкова:
«Осознанный поиск экстремистских материалов в интернете подразумевает – человек понимает, что ищет запрещенную информацию. При возбуждении дела и составлении протокола потребуется подтвердить факт умышленности. Экстремистские материалы не размещаются в открытом доступе. Их признают таковыми только по решению суда, после чего они вносятся в официальный список запрещенного контента. Никто не собирается отслеживать поисковые запросы граждан. Однако для тех, кто действительно связан с экстремизмом, указание на преднамеренный поиск станет основанием для привлечения к ответственности. Если пользователь осознанно ищет ресурсы, используемые террористами и экстремистами, это говорит о его потенциальной опасности. Именно с таких действий часто начинается путь к радикализации».
Блогер Кирилл Шулика все же сомневается:
«Сенатор Артем Шейкин: "Простыми словами: однократный заход по случайной ссылке, интерес к обсуждению споров, критика или незнание статуса материала – не повод для наказания. До тех пор, пока вина не доказана, он не может быть привлечен к ответственности. Таким образом, закон не касается обычных пользователей, которые случайно открыли какую-то страницу или интересовались общими вопросами. Его цель – пресечь сознательное распространение и изучение экстремистских материалов, а не ограничивать свободный доступ к информации". Но в законе четко написано, что карается поиск экстремистских материалов. Среди них может быть, скажем, песня. И ты не знаешь, что она признана экстремистским материалом. Каждый раз ты сверяться со списком Минюста не будешь. И через раз тоже. Более того, не сказано в законе, что если ты искал один раз, то тебе ничего не будет. Там написано просто про поиск, без всяких исключений».
Юрист Илья Ремесло указывает, что ученые и исследователи при необходимости могут получить доступ даже к экстремистским материалам:
«Для этого есть возможность и утвержден специальный порядок. В частности, действует указ "Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов" (утв. Минкультуры России 12.09.2017). Таким образом, даже экстремистские материалы можно получить и использовать в работе журналистам и исследователям».
«АДЕКВАТ Z» интересуется вопросами правоприменения:
«Либо под раздачу будут попадать самые невезучие, то есть случайным образом попавшиеся на радары, либо условно все, кого, допустим, захлестнет автоматический мониторинг от провайдеров, либо вообще никто, то есть затея окажется мертворожденной с самого начала. С третьим вариантом все понятно без комментариев, второй ради штрафа в 3-5 тысяч потребует черт знает каких объемов доработки надзирающего софта и трудозатрат на выпечку протоколов, а первый – либо трудоемких экспертиз по каждому попавшемуся, либо раздачи штрафов на глазок, почти от фонаря. Ни один из этих сценариев законодателю и государству в целом не добавит ни авторитета, ни подавно любви».
Всемирный банк назвал Россию четвертой экономикой мира
По данным Всемирного банка, по итогам 2024 года Россия сохранила место четвертой экономики мира, при этом увеличив отрыв от ближайших конкурентов вдвое.
«Банкста» приводит подробности:
«Банк оценил объем экономик в пересчете по ППС – отношению стоимости одного и того же набора товаров и услуг в разных странах, выраженное в одной валюте. Так, объем российской экономики во Всемирном банке оценили в $6,92 трлн – это на 5,8% больше по сравнению с прошлым годом. Лидеры рейтинга – Китай c ВВП по ППС $38,19 трлн, США – $29,18 трлн и Индия – $16,19 трлн. На пятом месте Япония – ее ВВП за год вырос до $6,4 трлн».
Квалифицированный инвестор Елена Мельник считает, что справедливость выводов Всемирного банка иллюстрируется состоянием российского фондового рынка:
«Большинство акций качественных компаний за это время [25 лет] выросли в цене в десятки, а некоторые в сотни раз. Наша экономика за это время превратилась из хаоса 90-х в мощную мировую экономику, которая сейчас находится на четвертом месте в мире. Дивиденды наших надежных компаний в 5-10 раз превышают дивиденды мировых корпораций. Купонная доходность наших облигаций – голубая мечта международных инвесторов. Благодаря санкциям мы перешли на самообеспечение почти во всех сферах экономики, а значит, нас ждет независимость и возможность экспортировать свои товары и услуги».
Публицист Игорь Левитас передает привет G7:
«Как интересно: в "Большой семерке", объединяющей, как говорят, 7 сильнейших экономик мира, не присутствуют страны, занимающие в списке сильнейших экономик мира, первое, третье и четвертое места. Похоже, это не Семерка, а так – шестерки на подхвате».
«Мюсли вслух» напоминают, что из Госдепа США уволены 1350 сотрудников, в том числе специалисты по России и Украине, работавшие в Бюро разведки и исследований:
«Вряд ли у респов найдутся более сведущие о России эксперты на место вычищенной ими из Госдепа креатуры демов. Заокеанские СМИ регулярно пишут о рекордном падении интереса к русскому языку и истории у американских студентов из-за недостатка финансирования на исследования России в государственных учреждениях, университетах и аналитических центрах. Вот и получилось, что все последние годы имеющиеся аналитики разглагольствовали о "Верхней Вольте с ракетами" и давали такие же дурацкие советы американской власти о том, как порвать российскую экономику в клочья, что не помешало ей стать 4-й в мире. Так что опасения насчет того, что на место уволенных наберут умных и толковых, пожалуй, лишены оснований».
Запрет СИМ
Благовещенск Амурской области стал первым городом России, где ввели тотальный запрет на электросамокаты, моноколеса, сегвеи и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Через несколько дней аренду СИМ запретили власти Елабуги и Набережных Челнов в Татарстане, Солнечнодольска и Изобильного в Ставропольском крае.
«Доктор Z прописал» объясняет решение благовещенских властей:
«По словам мэра, власти города пытались наладить взаимодействие с операторами электросамокатов, однако достичь договоренностей не удалось. А проблема бесконтрольного использования таких средств передвижения в только усиливалась. По наблюдениям городских властей, большинство граждан воспринимают СИМ не как транспортное средство, а как развлечение, пренебрегая мерами безопасности. Это приводило к травмам пешеходов, аварийным ситуациям и многочисленным жалобам от жителей. За передвижение или размещение СИМ на территории Благовещенска теперь предусмотрен штраф в размере до ста тысяч рублей».
Теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин приветствует инициативу Благовещенска:
«Вот такой пример политической воли власти противостоять жажде прибыли корпораций, которые воспринимают людей как дойных коров, а наши города – как коровники. Молодцы, дальневосточники!»
«Казань велосипедная» пишет об аргументах властей Елабуги:
«Власти объяснили решение отсутствием необходимой инфраструктуры: в городе нет велодорожек, специальных полос, разметки и дорожных знаков, обеспечивающих безопасное движение самокатов. В мэрии Казани заявили, что на данный момент вопрос о полном запрете самокатов не рассматривается. Аренда продолжает работать по действующим правилам – с ограничением скорости в центре и регламентом использования на улицах и в парках».
Зампредседателя Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов критикует запреты:
«Многие города хотят быть похожими на Москву. Вот только заниматься реальной работой хотят не все градоначальники. Развитие города невозможно, если все запрещать. Город с не самым лучшим транспортом, где альтернативная мобильность позволяла компенсировать этот пробел, защищается от прогресса стенами».
«Новости Госдумы» отвечают на вопрос, волнующий многих:
«Запрет электросамокатов на федеральном уровне в России исключен, подчеркнул депутат Федяев. Решение остается за регионами, где городская инфраструктура и безопасность пешеходов играют ключевую роль. <…> Местные власти вправе регулировать использование средствами индивидуальной мобильности, что позволяет учитывать особенности каждого города и защищать пешеходов».
Выступление Гергиева в Италии
27 июля в итальянском городе Казерта запланировано выступление филармонического оркестра Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева. Мнения итальянцев разделились: одни призывают отменить выступление россиян, другие требуют не лишать итальянцев возможности приобщиться к культуре.
«Темник» описывает скандал:
«Что характерно, решение вызвало бурлящую реакцию. Глава региона Винченцо де Лука назвал запреты на выступления российских артистов "моментом глупости" и заявил, что "горд" приветствовать маэстро. Ему вторит и представитель правящей партии "Братья Италии" Альфредо Антониоцци, назвавший происходящее борьбой с "культурным геноцидом". С другой стороны, ожидаемо поднялся гвалт со стороны евробюрократов и проукраинских активистов. Не остались в стороне и российские оппозиционеры-эмигранты, требующие от итальянских властей запретить Гергиеву въезд в страну. Но все бесполезно. Возвращение большого русского искусства в Европу не остановить».
«Берлинский Телеграф» отмечает, что позиция европейской интеллигенции неизменна:
«Возвращение российского режиссера и "отмена отмены" российской культуры произвели в Европе и в Северной Америке эффект разорвавшейся бомбы. Хотя, например, большинство представителей интеллектуальной элиты Германии – музыканты, художники и философы – никогда не поддерживали стигматизацию российской культуры в Европе, политики и администраторы, живущие за счет правительственных ассигнований, выступили резко против реабилитации Гергиева, так и не "покаявшегося" за поддержку "преступного режима"».
«Русский Пират» подчеркивает, что концерт не отменят:
«А украинцев, которые пытаются его сорвать, обвинили в организации культурного геноцида. <…> Ответил представитель партии Джорджи Мэлони "Братья Италии" Альфредо Антониоцци. Он публично защитил Георгиева, назвав его "выдающимся артистом", и добавил, что "культурный бойкот" является проявлением геноцида. А пресс-секретарь фестиваля заявил, что выступление Георгиева не отменят».
Украинские активисты и российские релоканты заявили, что намерены выкупить все билеты на мероприятие, чтобы Гергиев выступал в пустом зале.
«Мейстер» удивляется бессмысленности протеста:
«Купи билет и не едь назло "кондуктору". Максимально бессмысленная акция, ее публичность не оставляет возможностей рассказывать потом о том, что это итальянские ценители классической музыки проигнорировали концерт из солидарности с киевским режимом, а русский маэстро и организаторы фестиваля по итогу получат свой гонорар. Кроме того, не факт, что получится скупить все билеты, так что в зале все равно будет много слушателей. Глупость подобной "борьбы" наглядно демонстрирует, почему в большинстве стран Европы последовательно "закручивают гайки" в отношении украинских беженцев. Думаем, что кому-то из западных политиков может прийти в голову мысль: зачем тратить деньги на дотации украинцам и Украине, если потом эти деньги уходят на подобную бессмыслицу. Ладно бы еще украли, тут хоть какой-то, пускай и не самый благородный смысл есть, а здесь просто пустили деньги на ветер».
Журналист Ася Емельянова пишет о чудесах креатива:
«"Нельзя отменить – устроим цирк вместо концерта". Чудеса креатива проявляют некоторые политики и активисты украинских общин в Италии, пытаясь запретить выступление Гергиева с Мариинкой на фестивале в Казерте. После недели бешенства и тупого бессилия (стандартная схема телефонного звонка из кабинета в Брюсселе у вице-президентши Пины Пичьерно дала сбой), засорения ленты, тэгов на всех известных персонах, включая Папу Римского, могучая кучка любителей цензуры ушла в креатив. Если не считать банальной манифестации, нашла 1) обращение к музыкантам филармонического оркестра Верди из Салерно не подчиняться "кровавой палочке" Гергиева и не выходить на сцену (ну на крайний случай играть какофонию), 2) Заставить Гергиева прослушать украинский гимн перед началом концерта, 3) Раскупить все билеты и устроить цирк. На все это несгибаемый губернатор Кампании Де Лука не поленился и еще раз напомнил позицию региона. С нужными паузами, аргументами, достав в финале козырь из рукава. На фестивале кроме уважаемого Гергиева будет и уважаемый дирижер из Израиля, еврей Даниэль Орен. Отчего же нет протестов, истерик, звонков?»
Ультиматум Трампа
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен Россией, и пообещал вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров, если соглашение о мире с Украиной не будет достигнуто в течение 50 дней. Также Трамп пообещал направить на Украину дополнительное оружие, за которое заплатят страны Евросоюза.
«Россия в глобальной политике» считает, что Трамп остается в режиме торга:
«Он считает необходимым ужесточить нажим, но без перехода в откровенную конфронтационность и вступления в прямое военно-техническое противостояние с Москвой. Он по-прежнему избегает прямых нападок на Путина, хотя и "очень недоволен" и "разочарован". Трамп оставляет для себя некоторое пространство для маневра и для отступления в сторону. В общем, пока выступил полностью в своем стиле. Он по-прежнему больше всего не хочет, чтобы "война Байдена" стала его войной. Вопрос, правда, в том, чувствует ли себя в режиме торга с Трампом российская сторона».
«Всевидящее око» отмечает, что Трамп предсказуем:
«Технология поведения Трампа всегда одна и та же: если вещи идут не так, как ему хочется – он начинает громко топать ногами, махать кулаками и угрожать. Как показали предыдущие итерации, либо на угрозах все заканчивается, либо осуществленные угрозы выглядят совсем не так впечатляюще, как ожидалось, либо выходят боком самим США – как получилось с гигантскими пошлинами, ударившими по самим Штатам. Нет никаких оснований считать, что в этот раз, когда Трамп вещает "А ну срочно заключите сделку, а то начнется", – будет как-то принципиально по-другому. Хотя, разумеется, иметь в виду и угрозы, и возможные последствия их реализации стоит. Не стоит только слишком уж впечатляться ими эмоционально. Как и любыми заявлениями и действиями Трампа в принципе».
«Безграничный аналитик» соглашается:
«Трамп не рискнул вводить огромные тарифы внесенного в список террористов и экстремистов Грэма в размере 500% и не стал вводить тарифы сразу, дав отмашку. В общем, его поведение можно назвать верным – недавно он раскинул целую пачку заявлений о введении тарифов в разных странах, поэтому он поступает аккуратно, чтобы не шокировать мировой рынок. <…> На самом деле все эти действия вполне ожидаемы – скидывание обеспечения Украины на Европу, что желает продолжения войны, и тарифы – ко всему этому наша страна давно готова. Да и как мы говорили в одном из предыдущих текстов, вместе с санкциями сразу делаются пути обхода, причем все и сразу. Не удивимся, если Америка лично для себя выпишет лицензии на торговлю с Россией тем же ураном, которые не будут облагаться тарифами».
«Труба от качелей» рассматривает заявления Трампа как продолжение торговых войн:
«Угрозы "торговым партнерам" России прекрасно вписываются в развязанную Трампом торговую войну и будут использованы в качестве еще одного инструмента для дальнейшего выправления торгового баланса (роста экспорта) США. В эту же логику хорошо вписывается фактически новая сделка с Европой, которая начинает платить за поставки американских вооружений на Украину, то есть способствует росту американского экспорта. После заявления Трампа индекс Московской биржи вырос на 2,7% – от анонсированного заявления Трампа ждали худшего. Инвесторы, конечно, могут ошибаться, но похоже, что они мало верят в то, что Трамп настроен всерьез эскалировать войну».
«Мышь в овощном» желает Трампу вернуться в реальный мир:
«Американский лидер, безусловно, остается могущественным политиком, стоящим во главе мощной державы с колоссальными военными и экономическими возможностями. Однако, этого недостаточно для обоснования претензий на безоговорочное мировое лидерство. Мир меняется, меняется быстро и необратимо. Демонстрируемая Россией готовность защищать свои геополитические интересы – одна из составляющих этого нового мира, с которой придется считаться всем сколько-нибудь серьезным игрокам. И чем быстрее этот фактор будут готовы принимать во внимание в Вашингтоне – тем будет лучше, не в последнюю очередь, и для самих США».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru