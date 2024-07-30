В Курской области ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Ночью 28 июля на нефтебазе загорелись три резервуара с топливом, напоминает 360.ru.

«Сегодня утром в 5:50 пожар полностью потушен. К его ликвидации было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Врио губернатора подчеркнул, что местные жители или сотрудники нефтебазы не пострадали.

Между тем над Курской областью сбили четыре украинские ракеты.

