В Курской области ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Пожар на нефтебазе в Курском районе после атаки беспилотника ВСУ ликвидирован. Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.

В Курской области из-за беспилотников загорелась нефтебаза

Ночью 28 июля на нефтебазе загорелись три резервуара с топливом, напоминает 360.ru.

«Сегодня утром в 5:50 пожар полностью потушен. К его ликвидации было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Врио губернатора подчеркнул, что местные жители или сотрудники нефтебазы не пострадали.

Между тем над Курской областью сбили четыре украинские ракеты.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиПожарКурская Область

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