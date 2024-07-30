В Курской области ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
30 июля 202408:57
Пожар на нефтебазе в Курском районе после атаки беспилотника ВСУ ликвидирован. Об этом сообщил врио главы Курской области Алексей Смирнов.
Ночью 28 июля на нефтебазе загорелись три резервуара с топливом, напоминает 360.ru.
«Сегодня утром в 5:50 пожар полностью потушен. К его ликвидации было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники», — написал Смирнов в Telegram-канале.
Врио губернатора подчеркнул, что местные жители или сотрудники нефтебазы не пострадали.
Между тем над Курской областью сбили четыре украинские ракеты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru