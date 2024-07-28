В Курской области из-за беспилотников загорелась нефтебаза

В результате налета загорелись три резервуара на предприятии. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.

Еще один беспилотник влетел в жилой дом.

Информации о пострадавших нет.

Ранее над пятью регионами нейтрализовали 14 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

