В Курской области из-за беспилотников загорелась нефтебаза

В ночь на 28 июля беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу в Курской области, сообщает «Лента.ру».

В Цимлянском районе Ростовской области загорелась нефтебаза из-за атаки БПЛА

В результате налета загорелись три резервуара на предприятии. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.

Еще один беспилотник влетел в жилой дом.

Информации о пострадавших нет.

Ранее над пятью регионами нейтрализовали 14 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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