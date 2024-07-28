В Курской области из-за беспилотников загорелась нефтебаза
28 июля 202406:01
В ночь на 28 июля беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу в Курской области, сообщает «Лента.ру».
В результате налета загорелись три резервуара на предприятии. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные.
Еще один беспилотник влетел в жилой дом.
Информации о пострадавших нет.
Ранее над пятью регионами нейтрализовали 14 беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru