Четыре ракеты ВСУ уничтожили над Курской областью
Четыре украинские ракеты уничтожены над территорией Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По его словам, ракеты были сбиты над Октябрьским и Курчатовским районами области.
Глава региона призвал местных в случае обнаружения обломков ракет не трогать их, а обращаться в экстренные службы.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апты Алаудинов рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live», что безвозвратные потери среди украинских боевиков за время СВО превысили 700 тысяч человек, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru