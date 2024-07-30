Четыре ракеты ВСУ уничтожили над Курской областью

Четыре украинские ракеты уничтожены над территорией Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Мирный житель погиб после обстрела со стороны ВСУ села Бочковка Белгородской области

По его словам, ракеты были сбиты над Октябрьским и Курчатовским районами области.

Глава региона призвал местных в случае обнаружения обломков ракет не трогать их, а обращаться в экстренные службы.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апты Алаудинов рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live», что безвозвратные потери среди украинских боевиков за время СВО превысили 700 тысяч человек, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУКурская ОбластьПВО

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