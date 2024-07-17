В Курской области два человека пострадали при атаках БПЛА

Два человека получили ранения в Курской области при атаках БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он уточнил, что атаке подверглось село Любимовка Кореневского района. Там пострадала местная жительница, она госпитализирована.

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В селе Новоивановка Суджанского района с дрона было сброшено взрывное устройство на легковой автомобиль. Водитель ранен, медицинская помощь была оказана ему на месте.

Ранее врио губернатора сообщал, что три человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области.


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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотники

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