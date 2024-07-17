В Курской области два человека пострадали при атаках БПЛА

Два человека получили ранения в Курской области при атаках БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Он уточнил, что атаке подверглось село Любимовка Кореневского района. Там пострадала местная жительница, она госпитализирована.