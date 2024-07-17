Минобороны: Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
17 июля 202417:38
Система ПВО ликвидировала беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что уничтоженный БПЛА относился к беспилотникам самолетного типа. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отметили в оборонном ведомстве.
Ранее три человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru