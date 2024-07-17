Минобороны: Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Система ПВО ликвидировала беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Отмечается, что уничтоженный БПЛА относился к беспилотникам самолетного типа. «Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее три человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУБелгородская областьБеспилотники

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