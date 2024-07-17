В Курской области три человека ранены при атаке дронов

Три человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что ранен мужчина в результате сброса взрывного устройства на грузовой автомобиль. Кроме того, получили травмы двое работников сельскохозяйственного предприятия. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь, отметил врио губернатора. Он уточнил, что атаке дронов подверглось село Новоивановка.

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Накануне украинская армия атаковала завод низковольтной аппаратуры в Коренево Курской области. Предприятие, как сообщали власти региона, серьезно пострадал.

Минобороны утром в среду, 17 июля, сообщило, что над Белгородской и Воронежской областями российские военные сбили три украинских беспилотника самолетного типа.

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ФОТО: пресс-служба Швабе
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиКурская Область

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