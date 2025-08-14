Три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгороде
Белгород вновь подвергся атаке украинского беспилотника, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, при ударе загорелся легковой автомобиль, возгорание уже ликвидировали. В результате атаки пострадали трое мирных горожан.
«Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада СМП доставляет в областную... больницу», - написал Гладков.
Еще один пострадавший получил баротравму и осколочное ранение ноги, его поместят в белгородскую городскую больницу №2.
Ранее в белгородском селе Нечаевка беспилотник ВСУ атаковал гражданскую машину, пострадал водитель, напоминает Ura.ru.
