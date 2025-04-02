В Курске после атаку беспилотников повреждена жилая многоэтажка

По его словам, обломки сбитого дрона и его двигатель упали на крышу дома по улице Чехова. Решено отселить 60 жителей подъезда на время работы пиротехников. Отмечается, что работа ПВО в регионе продолжается.

Ранее стало известно, что в небе над Курском раздались как минимум семь взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

