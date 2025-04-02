В Курске после атаку беспилотников повреждена жилая многоэтажка

В центре Курска после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины поврежден жилой многоэтажный дом, сообщил в Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Над тремя регионами России сбили 66 украинских беспилотников

По его словам, обломки сбитого дрона и его двигатель упали на крышу дома по улице Чехова. Решено отселить 60 жителей подъезда на время работы пиротехников. Отмечается, что работа ПВО в регионе продолжается.

Ранее стало известно, что в небе над Курском раздались как минимум семь взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КурскВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры