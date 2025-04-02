В Курске после атаку беспилотников повреждена жилая многоэтажка
2 апреля 202503:01
В центре Курска после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины поврежден жилой многоэтажный дом, сообщил в Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, обломки сбитого дрона и его двигатель упали на крышу дома по улице Чехова. Решено отселить 60 жителей подъезда на время работы пиротехников. Отмечается, что работа ПВО в регионе продолжается.
Ранее стало известно, что в небе над Курском раздались как минимум семь взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США хотят ввести пошлины в 500% против закупающих нефть из России стран
- СМИ: В небе над Курском раздались взрывы
- ФССП: Основные должники - мужчины без жилья и постоянного дохода
- Зеленский анонсировал встречу с узким кругом стран
- На «Госуслугах» заработал сервис для проверки количества оформленных сим-карт
- Появились кадры пожара после падения обломков БПЛА в Таганроге
- В Ярославле раскрыли убийство 31-летней давности
- В Таганроге после атаки дрона пострадали два человека
- Абхазцы с ВНЖ в России смогут получать водительские права без экзаменов
- В Великобритании введут уголовную ответственность за работу на Россию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru