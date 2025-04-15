В Курске после атаки беспилотников начался пожар в многоэтажке

В Курске произошел пожар в нескольких квартирах после попадания беспилотника Вооруженных сил Украины в многоэтажный жилой дом, сообщает Telegram-канал Mash.

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Обломки летательного аппарата упали на машины во дворе. На месте работают пожарные и медики. Жителей дома эвакуировали. Количество пострадавших уточняется.

По словам очевидцев, над городом прозвучало около 40 взрывов.

Первые хлопки и звуки автоматной очереди было слышно в районе посёлка Раздолье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АтакаБеспилотникиВСУ

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