За ночь над территорией России сбили 52 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО ликвидировали 52 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, 33 дрона сбили в Брянской области, десять – в Орловской, по три – в Курской и Тульской областях. Кроме того, два беспилотника уничтожили над Калужской областью, еще один – над Белгородской.

Ранее в Глушковском районе Курской области обнаружили украинский БПЛА весом 200 килограммов, саперы обезвредят устройство, пишет Ura.ru.

