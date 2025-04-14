За ночь над территорией России сбили 52 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО ликвидировали 52 беспилотника ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в ведомстве.
По данным Минобороны, 33 дрона сбили в Брянской области, десять – в Орловской, по три – в Курской и Тульской областях. Кроме того, два беспилотника уничтожили над Калужской областью, еще один – над Белгородской.
Ранее в Глушковском районе Курской области обнаружили украинский БПЛА весом 200 килограммов, саперы обезвредят устройство, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru