СМИ: В небе над Курском раздались взрывы
Как минимум восемь взрывов раздались в небе над Курском, сообщает Telegram-канал Mash.
Один из беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, по предварительным данным, попал в верхние этажи жилого многоэтажного дома. По словам очевидцев, в городе и области слышно, как работает ПВО.
Первые хлопки и звуки автоматной очереди было слышно в районе посёлка Раздолье. Позже один из беспилотников влетел в верхние этажи многоэтажного дома. Количество пострадавших и масштабы разрушений уточняются.
Ранее мирный житель погиб при атаке ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru