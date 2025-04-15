СМИ: В небе над Курском раздались взрывы

Один из беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, по предварительным данным, попал в верхние этажи жилого многоэтажного дома. По словам очевидцев, в городе и области слышно, как работает ПВО.

Первые хлопки и звуки автоматной очереди было слышно в районе посёлка Раздолье. Позже один из беспилотников влетел в верхние этажи многоэтажного дома. Количество пострадавших и масштабы разрушений уточняются.

Ранее мирный житель погиб при атаке ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

