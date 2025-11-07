Средства ПВО сбили 11 украинских дронов над тремя регионами
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотников, запущенных по территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, атаки были отражены вечером 7 ноября. Пять беспилотных аппаратов сбили над Белгородской областью, три — над Курской и ещё три — над Брянской, отмечает RT.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США поддержали план ЕС по передаче доходов от российских активов Украине
- Хороводы и сексуальность: Чем россиян зацепило дарк-фолк-кабаре
- В Госдуме заявили о переброске Киевом женщин-снайперов под Купянск
- Как в Европе: Зачем Минфин предложил разбавлять бензин спиртом
- «Капля в море»: Афганские яблоки не «взорвут» российские прилавки
- На Патриках не заработать: Почему рестораны покидают центр Москвы
- Средства ПВО сбили 11 украинских дронов над тремя регионами
- Трамп и Орбан обсудили возможную встречу с Путиным в Будапеште
- «Рекордные» продажи Lada Iskra отказались считать сверхцифрами
- Звезда зумеров раскрыла, что заставляет молодежь плакать на концертах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru