Средства ПВО сбили 11 украинских дронов над тремя регионами

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 11 украинских беспилотников, запущенных по территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, атаки были отражены вечером 7 ноября. Пять беспилотных аппаратов сбили над Белгородской областью, три — над Курской и ещё три — над Брянской, отмечает RT.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
