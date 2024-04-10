В Курганской области затопило шесть населенных пунктов

Шесть населенных пунктов двух муниципальных округов Курганской области затоплены паводковыми водами. Об этом заявила руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Ольга Сабуркина в эфире «России 24».

Она уточнила, что под водой находятся Цивильный и Звериноголовский муниципальные округа.

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В Курганской области в связи с угрозой затопления введен режим ЧС областного масштаба. Угроза затопления существует для более 60 населенных пунктов, где проживают почти 19 тысяч человек. Приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.

Компенсация на ремонт и восстановление помещений, поврежденных в результате паводка в Оренбургской области, составит семь тысяч рублей за квадратный метр. Об этом рассказал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Подобная ставка работает по всей территории страны. При этом тем, кто полностью утратил жилье, положена иная компенсация.


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ФОТО: Пресс-служба Оренбургской области
ТЕГИ:ПаводокКурганская Область

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