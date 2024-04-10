В Курганской области затопило шесть населенных пунктов

НСН-«Кривая линия»

Жителей тверской деревни Отроковичи жалуются, что больше двух лет живут в темноте под отписки чиновников о нехватке средств на фонари

Подмосковный Климовск после массового отключения отопления в январе теперь страдает от неубранного мусора и нашествия крыс

Жалобу в «Кривую линию» можно подать на сайте NSN.FM