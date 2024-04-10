Файзуллин рассказал о компенсации поврежденных паводком помещений в Оренбуржье

Компенсация на ремонт и восстановление помещений, поврежденных в результате паводка в Оренбургской области, составит семь тысяч рублей за квадратный метр. Об этом рассказал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

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Подобная ставка работает по всей территории страны. При этом тем, кто полностью утратил жилье, положена иная компенсация.

«Если (жилье) утрачено полностью, то тогда идет решение из расчета 68,7 (тысяч рублей за квадратный метр). Это текущая стоимость по Минстрою в первом квартале 2024 года», - заявил он.

На данный момент, в Оренбургской области подтоплено более 12 тысяч жилых домов. Наиболее пострадал город Орск, комиссия по оценке ущерба начнет работу в городе на неделе до 14 апреля, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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