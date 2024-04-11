В Курганской области из-за паводка эвакуировали больше 6 тысяч человек

Более 6 тысяч человек эвакуировано в Курганской области из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Там отметили, что 818 жителей, в том числе 222 ребенка, находятся в пунктах временного размещения.

По данным властей, на данный момент из возможной зоны затопления вывезены 6267 жителей, и это число увеличивается.

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В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По прогнозу ГУМЧС РФ на территории региона под риском затопления находятся 62 населенных пункта, где проживают почти 19 тысяч человек. Ожидается, что большая вода придет в Курган 11-14 апреля.

Накануне руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Ольга Сабуркина в эфире «России 24» сообщила, что в Курганской области затопило шесть населенных пунктов.


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ФОТО: Пресс-служба Оренбургской области
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