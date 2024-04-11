В Курганской области из-за паводка эвакуировали больше 6 тысяч человек

Более 6 тысяч человек эвакуировано в Курганской области из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Там отметили, что 818 жителей, в том числе 222 ребенка, находятся в пунктах временного размещения.

По данным властей, на данный момент из возможной зоны затопления вывезены 6267 жителей, и это число увеличивается.