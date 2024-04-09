В МЧС назвали основные причины масштабного половодья в России

Уточняется, что к подобным последствиям могли привести переувлажнение почвы и последующее промерзание, а также значительные снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки. На данный момент подтоплено более 10 тысяч жилых домов.

«В ряде субъектов Российской Федерации складывается неблагоприятная обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день отмечается в Оренбургской области. Негативные прогнозы поступают в отношении Курганской и Тюменской областей», - следует из сообщения пресс-службы.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Александр Куренков посетит регионы России, где складывается сложная обстановка с паводками, напоминает «Радиоточка НСН».

