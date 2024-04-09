В МЧС назвали основные причины масштабного половодья в России
Сильное весеннее половодье в регионах России связано с природными факторами, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Уточняется, что к подобным последствиям могли привести переувлажнение почвы и последующее промерзание, а также значительные снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки. На данный момент подтоплено более 10 тысяч жилых домов.
«В ряде субъектов Российской Федерации складывается неблагоприятная обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день отмечается в Оренбургской области. Негативные прогнозы поступают в отношении Курганской и Тюменской областей», - следует из сообщения пресс-службы.
Ранее сообщалось, что глава МЧС Александр Куренков посетит регионы России, где складывается сложная обстановка с паводками, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru