Два человека погибли в Новороссийске при атаке дронов ВСУ

По его словам, был атакован район гостиницы «Новороссийск». По предварительной информации, два человека погибли, ещё трое получили ранения.

«Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается», - написал Кондратьев.

Он также призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и оставаться дома.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва прекрасно защищена средствами ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».