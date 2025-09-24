Два человека погибли в Новороссийске при атаке дронов ВСУ
Украинские беспилотники ударили по центру Новороссийска. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
По его словам, был атакован район гостиницы «Новороссийск». По предварительной информации, два человека погибли, ещё трое получили ранения.
«Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается», - написал Кондратьев.
Он также призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и оставаться дома.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва прекрасно защищена средствами ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru