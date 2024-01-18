В Крыму задержали снимавшего стратегические объекты мужчину

По данным ведомства, 28-летний житель Симферопольского района разместил в проукраинских пабликах данные о стратегически важных объектах Крыма. За подозреваемым установили наблюдение и выяснили, что мужчина передвигался на велосипеде по населенным пунктам вблизи объектов и осуществлял съемку на скрытую камеру.

После задержания у злоумышленника провели обыск, в ходе которого изъяли несколько мобильных телефонов, мини-камеры, компьютерную технику, взрывчатку, крупную сумму в рублях и иностранной валюте. По словам фигуранта, часть денег он получил как вознаграждение за выполнение заданий от спецслужб Украины.

Правоохранители возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение взрывчатки, мужчину поместили в СИЗО, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

